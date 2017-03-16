Гражданин Узбекистана украл у рязанца музыкальный центр и «попался» на громкой музыке в квартире

Гражданин Узбекистана украл у рязанца музыкальный центр и «попался» полиции, когда громко слушал музыку в квартире. Об этом сообщила
Известно, что в декабре 2016 года злоумышленник находился в поселке Тума Клепиковского района. Палкой он разбил окно чужого дома и похитил из него гитару, музыкальный центр, телевизор и другое имущество на общую сумму 9 720 рублей.
Гитару и телевизор нарушитель спрятал в бане своего знакомого, а музыкальный центр и другое имущество отнес в съемную квартиру. Там он громко включил музыку, не реагирую на замечания соседей, которые в результате и вызвали полицию.
Клепиковский районный суд Рязанской области признал гражданина Узбекистана виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.