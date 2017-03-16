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16:10, 16 марта 2017 53
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Google запустит приложение для контроля над смартфонами детей

Google запустит приложение для контроля над смартфонами детей

Компания Google создала приложение Family Link, которое позволит родителям контролировать использование смартфонов их детьми, передает РБК.

Family Link поможет родителям взять аккаунт их ребенка под собственный контроль. Поле этого малыш не сможет скачать ни одного приложения без разрешения взрослого. Приложение также будет показывать время, которое ребенок проводит в своем смартфоне. Кроме того, взрослые в любое время смогут удаленно заблокировать смартфоны своих чад.

Для работы программы Family Link оба смартфона должны находиться под управлением ОС Android 7.0 Nougat. Приложение скачивается на смартфоны родителей и детей, после чего происходит синхронизация устройств.


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