Бывший сотрудник Apple рассказал о секретной машине для ремонта iPhone

Экс-сотрудник корпорации Apple разместил фотографии устройства под название «Машина для калибровки iPhone». Его используют, чтобы поработать с аппаратом прямо в магазине Apple Store, сообщает «
«Машина для калибровки iPhone» есть в каждом магазине компании, но о ее существовании знают единицы. По словам источника, использование этих устройств началось после выхода iPhone 5s.
«Это был большой неуклюжий аппарат, который выглядел так, словно его собрали на заднем дворе», — уточнил экс-работник техподдержки Apple Genius. Он также рассказал, что перед установкой смартфона приходилось настраивать машину в течение получаса, при этом внутри находилась опасная жидкость, которую нужно было носить в перчатках.
Подобный аппарат может осуществлять калибровку камеры и дисплея, чинить сканер отпечатков пальцев Touch ID. Такая возможность недоступна сторонним сервисам. С помощью устройства компания монополизировала некоторые виды ремонта iPhone.