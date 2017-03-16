Бывший инспектор ДПС предстанет перед судом за взятку

В Октябрьском районном суде Рязани рассматривается уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в вымогании взятки. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Известно, что автоинспектор соврал водителю остановленного автомобиля о том, что имеет основания считать его пьяным. Сотрудник ДПС пригрозил водителю составлением в отношении него документов об административном правонарушении и попросил 20 тысяч рублей за то, чтобы этого не делать.
Получить деньги он не смог, так как его преступную деятельность своевременно пресекли правоохранители, в том числе благодаря действиям водителя.
Судебное заседание назначено на 28 марта 2017 года.