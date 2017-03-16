Около 200 тысяч приложений перестанут работать после выхода iOS 11‍

После обновления операционной системы iOS от компании Apple перестанут работать более 187 тысяч приложений для iPhone и iPad, передает передает «
По словам экспертов, с выходом iOS 11 Apple откажется от поддержки 32-битных приложений, на долю которых приходится около 8% в AppStore.
Анонс iOS 11 ожидается летом, на конференции Worldwide Developers Conference (WWDC).
Напомним, Apple поддерживает 64-битные программы с 2013 года, с момента релиза смартфона iPhone 5s. Компания уже давно перевела свой софт на новую архитектуру, однако 32-разрядные творения сторонних разработчиков пока еще поддерживаются всеми i-устройствами и находятся в App Store. С февраля 2015-го Apple требует, чтобы все новые программы (а с июня того же года — и любые апдейты) были совместимы с 64-разрядными чипами.