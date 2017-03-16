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9:36, 16 марта 2017 224
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Около 200 тысяч приложений перестанут работать после выхода iOS 11‍

Около 200 тысяч приложений перестанут работать после выхода iOS 11‍

После обновления операционной системы iOS от компании Apple перестанут работать более 187 тысяч приложений для iPhone и iPad, передает передает «Вести.ру».

По словам экспертов, с выходом iOS 11 Apple откажется от поддержки 32-битных приложений, на долю которых приходится около 8% в AppStore.

Анонс iOS 11 ожидается летом, на конференции Worldwide Developers Conference (WWDC).

Напомним, Apple поддерживает 64-битные программы с 2013 года, с момента релиза смартфона iPhone 5s. Компания уже давно перевела свой софт на новую архитектуру, однако 32-разрядные творения сторонних разработчиков пока еще поддерживаются всеми i-устройствами и находятся в App Store. С февраля 2015-го Apple требует, чтобы все новые программы (а с июня того же года — и любые апдейты) были совместимы с 64-разрядными чипами.


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