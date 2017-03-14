За три дня ямы засыпали на 24 участках рязанских дорог. Об этом
С 10 по 13 марта выбоины заделали на отдельных участках улиц Березовой, Щорса, Новой, Почтовой, Щедрина, Новослободской, Типанова, Военных Автомобилистов, Магистральной, Строителей, Кирпичный завод, Керамзавода, Интернациональной, Нахимова, Черновицкой, Станкозаводской, Прижелезнодорожной, Забайкальской, Центральной, Московской, Высоковольтной, Горького, а также на дороге в поселок Божатково, дороге от Черновицкой до ТЭЦ, Общая площадь выполненных работ превысила 781 квадратный метр.
Отмечается, что на тех участках, где из-за погоды сейчас нельзя использовать асфальтобетонную смесь, ямы засыпали щебнем. Так сделали на улицах Карла Маркса и Куйбышевском шоссе в районе разворотного круга троллейбусов. Общая площадь участков составила 70 квадратных метров.