Во вторник на двух рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник, 14 марта, на двух рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на
Воды не будет с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:
- улица Маяковского, дом № 9, дом №10, дом №11;
- улица Есенина, дом №61/13.
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Во вторник, 14 марта, на двух рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на
Воды не будет с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:
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Интернет уже давно стал настолько привычным понятием, что мы не задумываясь говорим о работе в нем «выложи», «скачай», «посмотри».