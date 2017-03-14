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11:50, 14 марта 2017 308
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Во вторник на двух рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник на двух рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник, 14 марта, на двух рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте горадминисрации.

Воды не будет с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Маяковского, дом № 9, дом №10, дом №11;
  • улица Есенина, дом №61/13.

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