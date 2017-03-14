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9:28, 14 марта 2017 127
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В России заработал сервис по поиску бесплатной еды

В России заработал сервис по поиску бесплатной еды

В России запущен сервис, который ищет рестораны и бары с бесплатными напитками и едой, а также заведения с большими скидками, пишет «Экономика сегодня».

Сервис получил название RestoRaids, он доступен на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Одессы и Риги.

На данный момент предлагается около 400 акций в московских ресторанах. Для того чтобы выиграть ужин, бесплатное посещение или большую скидку, пользователям предлагают, в том числе, размещать блюда в Instagram или прийти в заведение на день рождения.


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