В России заработал сервис по поиску бесплатной еды

В России запущен сервис, который ищет рестораны и бары с бесплатными напитками и едой, а также заведения с большими скидками, пишет «
Сервис получил название RestoRaids, он доступен на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Одессы и Риги.
На данный момент предлагается около 400 акций в московских ресторанах. Для того чтобы выиграть ужин, бесплатное посещение или большую скидку, пользователям предлагают, в том числе, размещать блюда в Instagram или прийти в заведение на день рождения.