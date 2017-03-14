В Ленобласти водитель сбил стрелявшего из игрушечного автомата ребенка. Видео

В Приозерске водитель внедорожника сбил ребенка, который стрелял по проезжавшим машинам из игрушечного автомата. Инцидент сняли камеры наблюдения, передает
Одному из водителей не понравилась игра детей и он резко развернулся и стал догонять ребят. Джип вылетел на газон и сбил ребенка, натолкнув бампером на проезжую часть.
После этого водитель поставил мальчика на колени перед машиной и вызвал полицию. В такой позе ребенок простоял на обочине 15 минут в ожидании сотрудников органов.
После инцидента у третьеклассника диагностировали ушиб левой височной кости и сотрясение головного мозга.
Отец мальчика написал заявление на водителя с требованием привлечь к уголовной ответственности.
По данному факту проводят доследственную проверку.