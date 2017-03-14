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9:58, 14 марта 2017 463
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В Ленобласти водитель сбил стрелявшего из игрушечного автомата ребенка. Видео

В Ленобласти водитель сбил стрелявшего из игрушечного автомата ребенка. Видео

В Приозерске водитель внедорожника сбил ребенка, который стрелял по проезжавшим машинам из игрушечного автомата. Инцидент сняли камеры наблюдения, передает Life.

Одному из водителей не понравилась игра детей и он резко развернулся и стал догонять ребят. Джип вылетел на газон и сбил ребенка, натолкнув бампером на проезжую часть.

После этого водитель поставил мальчика на колени перед машиной и вызвал полицию. В такой позе ребенок простоял на обочине 15 минут в ожидании сотрудников органов.

После инцидента у третьеклассника диагностировали ушиб левой височной кости и сотрясение головного мозга.

Отец мальчика написал заявление на водителя с требованием привлечь к уголовной ответственности.

По данному факту проводят доследственную проверку.


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