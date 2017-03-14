В Канищиве у пенсионера украли почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в
В полицию обратился 62-летний рязанец, который сообщил, что на улице Бирюзова незнакомец отобрал у него 275 тысяч рублей.
Пострадавший рассказал, что незадолго до ограбления он познакомился с молодым человеком. Мужчина предложил ему выпить, а затем проводил пенсионера до дома. На улице злоумышленник ударил пострадавшего по голове и отобрал у него деньги.
Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний рязанец.
Мужчину разыскали и задержали. Похищенные деньги он потратил: купил букет цветов за 15 тысяч рублей, а также спортивный костюм и кроссовки, остальное потратил по своему усмотрению.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет.