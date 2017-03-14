Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:33, 14 марта 2017 55
 0    0

В Канищиве у пенсионера украли почти 300 тысяч рублей

В Канищиве у пенсионера украли почти 300 тысяч рублей

В Канищиве у пенсионера украли почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 62-летний рязанец, который сообщил, что на улице Бирюзова незнакомец отобрал у него 275 тысяч рублей.

Пострадавший рассказал, что незадолго до ограбления он познакомился с молодым человеком. Мужчина предложил ему выпить, а затем проводил пенсионера до дома. На улице злоумышленник ударил пострадавшего по голове и отобрал у него деньги.

Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний рязанец.

Мужчину разыскали и задержали. Похищенные деньги он потратил: купил букет цветов за 15 тысяч рублей, а также спортивный костюм и кроссовки, остальное потратил по своему усмотрению.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:33, 14 марта 2017
В Канищиве у пенсионера украли почти 300 тысяч рублей
11:22, 14 марта 2017
Рязанка обокрала 89-летнего пенсионера в Ярославской области. Видео
10:24, 14 марта 2017
При пожаре в Рязанском районе пострадал 56-летний мужчина
10:13, 14 марта 2017
В Рязани при столкновении «десятки» и «Дэу» пострадал пассажир иномарки. Фото
9:24, 14 марта 2017
В Рязанском районе сгорела дача, есть пострадавший
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 51 715
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 40 804
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:59, 7 марта 2017 36 044
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 25 723
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
17:09, 2 марта 2017 14 990
Любимов впервые встретился с главами рязанских районов. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум