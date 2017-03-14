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9:13, 14 марта 2017 198
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В Госдуме предложили ввести гибкую поддержку семей вместо маткапитала

В Госдуме предложили ввести гибкую поддержку семей вместо маткапитала

В Государственной думе предложили ввести более гибкую поддержку семей вместо материнского капитала. С подобной инициативой выступили член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает RT.

Как отмечают авторы проекта, программа маткапитала себя не оправдала. Вместо нее предложили выплату ежемесячных пособий на родных и усыновленных детей до достижения ими совершеннолетия: три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч — за двоих и 15 тысяч — за троих детей.

Ирина Волынец подчеркнула, что если семья воспитывает более трех усыновленных или родных детей, выплачивать пособие предлагают только за трех.

Семьям с пятью и более детьми предложили выделить земельный участок с подключенными коммуникациями. Тем у кого семь и более детей, согласно проекту, полагается еще и автомобиль «ГАЗель».

Законопроект обсудят в Госдуме 23 марта.


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