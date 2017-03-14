В гаражах у рязанцев нашли семь тонн контрафактного алкоголя. Видео

В гаражах у рязанцев нашли семь тонн контрафактного алкоголя. Об этом
Полицейским сообщили, что в одном из боксов гаражного кооператива на окраине Рязани торгуют спиртным. В результате проверки выяснилось, что двое 45-летних рязанцев в двух гаражах хранят алкоголь. Злоумышленники продавали знакомым спиртное крупными партиями.
Из двух гаражей изъяли более семи тонн алкоголя разных брендов с акцизными марками, имеющими признаки подделки. Образцы изъятой продукции направили на исследование.
Полицейские устанавливают место производства и каналы поставки алкоголя с признаками контрафакта.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Им грозит до шести лет тюрьмы.