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13:09, 14 марта 2017 472
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В гаражах у рязанцев нашли семь тонн контрафактного алкоголя. Видео

В гаражах у рязанцев нашли семь тонн контрафактного алкоголя. Видео

В гаражах у рязанцев нашли семь тонн контрафактного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейским сообщили, что в одном из боксов гаражного кооператива на окраине Рязани торгуют спиртным. В результате проверки выяснилось, что двое 45-летних рязанцев в двух гаражах хранят алкоголь. Злоумышленники продавали знакомым спиртное крупными партиями.

Из двух гаражей изъяли более семи тонн алкоголя разных брендов с акцизными марками, имеющими признаки подделки. Образцы изъятой продукции направили на исследование.

Полицейские устанавливают место производства и каналы поставки алкоголя с признаками контрафакта.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Им грозит до шести лет тюрьмы.


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