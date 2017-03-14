В 2016 году рязанцы потратили с пластиковых карт более 220 млрд рублей

За 2016 год объем операций, совершенных рязанцами с помощью платежных карт, увеличился на 15,9 процентов и составил 220,7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-релизе ГУ Банка России по Рязанской области.
На 1 января 2017 года на каждого жителя региона приходилось 1,5 карты. В 2016 году держатели платежных карт совершили 65,9 миллионов операций, что на 26,3% больше, чем в 2015 году.
Только на предприятиях торговли и услуг с помощью платежных карт было совершено 39,6 миллионов операций на сумму 39,5 миллиардов рублей. Средняя сумма покупки составила 1000 рублей.
Объем безналичных операций, совершенных в регионе с использованием платежных карт, увеличился в 1,4 раза по сравнению с 2015 годом.
Как отмечает Банк России, основной фактор развития рынка платежных карт — расширение инфраструктуры обслуживания. В 2016 году количество терминалов и банкоматов увеличилось на 18,6 процентов и достигло 13,4 тысяч штук.
Количество электронных терминалов на 1 января 2017 года составило 10,2 тысяч единиц, что на 28 процентов выше 2015 года.