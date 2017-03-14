Сбитая на пешеходном переходе рязанка отсудила 250 тысяч рублей. Об этом во вторник, 14 марта,
22 апреля 2016 года женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Ленина. Машина сбила ее на большой скорости. Пострадавшая получила повреждения средней тяжести.
Водителя признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Его лишили права управления транспортными средствами сроком на год.
Рязанка обратилась в суд и попросила взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. После аварии здоровье женщины не восстановилось: она до настоящего времени посещает врачей и проходит лечение.
Суд взыскал в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Водитель также заплатил 300 рублей государственной пошлины в доход местного бюджета.