Ряжская учительница рассказала о спасении школьника, у которого загорелся в кармане смартфон

Учительница Ряжской средней школы № 2 Ирина Колобанова рассказала, как спасла школьника, у которого
По ее словам, инцидент произошел до начала занятий.
«В классе около десяти детей готовились к уроку. Около 8 часов раздался довольно громкий хлопок, пошел белый, едкий дым. Кто-то закричал: „Я горю!“. В это время я раздавала тетради, была недалеко от пострадавшего мальчика, сразу бросилась к нему. Но он, наверное, от шока, сначала отбежал от меня. Успокоила ребенка, сняла с него дымящийся пиджак, в котором, как оказалось, лежал загоревшийся телефон. Открыла воду в раковине и стала заливать телефон. Подоспели замдиректора по учебно-воспитательной работе и другие преподаватели, они вывели из класса учеников, открыли окна в коридоре, потому что везде стоял запах гари. Я тут же позвонила и сообщила о случившемся маме пострадавшего школьника. Поврежденное бедро мальчика сначала осмотрела наша медсестра, затем ему помогали уже врач. Мы сделали все, что смогли», — сообщила преподаватель.
Как считают родители, происшествие обошлось только ожогами благодаря действиям педагогов. Сейчас мальчик находится на лечении. Родители планируют предъявить иск к Micromax — компании-производителю. По результатам экспертиз, в том числе телефона, предпримут дальнейшие действия.