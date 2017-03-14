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11:21, 14 марта 2017 2 234
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Рязанские силовики провели учения в ТЦ «Европа». Фоторепортаж

Рязанские силовики провели учения в ТЦ «Европа». Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанские силовики провели учения в ТЦ «Европа». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Во вторник, 14 марта, в ТЦ «Европа» на улице Советской армии прошли учебно-практические занятия в рамках антитеррористических учений. В работе оперативного штаба были задействованы сотрудники правоохранительных органов Рязанской области.

Торговый центр по периметру был оцеплен силовиками и на время учений прекратил свою работу.

Кинологи со служебными собаками обследовали территорию парковки и магазина. Неподалеку от торгового центра находились спасатели и медики.

Движение по улице Советской армии рядом с кинотеатром «Октябрь» на время учений перекрыли сотрудники ДПС.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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