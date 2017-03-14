Рязанские силовики провели учения в ТЦ «Европа». Фоторепортаж

Рязанские силовики провели учения в ТЦ «Европа». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Во вторник, 14 марта, в ТЦ «Европа» на улице Советской армии прошли учебно-практические занятия в рамках антитеррористических учений. В работе оперативного штаба были задействованы сотрудники правоохранительных органов Рязанской области.
Торговый центр по периметру был оцеплен силовиками и на время учений прекратил свою работу.
Кинологи со служебными собаками обследовали территорию парковки и магазина. Неподалеку от торгового центра находились спасатели и медики.
Движение по улице Советской армии рядом с кинотеатром «Октябрь» на время учений перекрыли сотрудники ДПС.