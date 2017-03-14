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8:48, 14 марта 2017 185
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Рязанские ледовые скульпторы одержали победу в «Бешеной пиле»

Рязанские ледовые скульпторы одержали победу в «Бешеной пиле»

Мастера ледовых скульптур Евгений Тарнопольский и Алексей Панкратов из Рязани одержали победу в конкурсе «Бешеная пила», прошедшем в Апатитах в субботу, 11 марта. Об этом сообщает СеверПост.

Скульпторы выиграли с работой «Мудрый дракон».

Второе место в фестивале-конкурсе «Бешеная пила — 2017» заняли архитекторы Владимир Филатов из Тульской области и Кирилл Баир из Московской области с композицией «Шахматный гамбит». Третьего места удостоились Андрей Барахвостов из Нижнего Тагила и Кирилл Баталов из Невьянска со скульптурой «Весна окрыляет».

На церемонии закрытия организаторы объявили, что конкурс станет традиционным и будет проводиться каждый год.

Фото СеверПост


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