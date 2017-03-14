Рязанские ледовые скульпторы одержали победу в «Бешеной пиле»

Мастера ледовых скульптур Евгений Тарнопольский и Алексей Панкратов из Рязани одержали победу в конкурсе «Бешеная пила», прошедшем в Апатитах в субботу, 11 марта. Об этом сообщает
Скульпторы выиграли с работой «Мудрый дракон».
Второе место в фестивале-конкурсе «Бешеная пила — 2017» заняли архитекторы Владимир Филатов из Тульской области и Кирилл Баир из Московской области с композицией «Шахматный гамбит». Третьего места удостоились Андрей Барахвостов из Нижнего Тагила и Кирилл Баталов из Невьянска со скульптурой «Весна окрыляет».
На церемонии закрытия организаторы объявили, что конкурс станет традиционным и будет проводиться каждый год.
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