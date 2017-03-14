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10:25, 14 марта 2017 148

Рязанская ипотечная корпорация снизила процентные ставки

Рязанская ипотечная корпорация снизила процентные ставки

С 13 марта 2017 года в Рязанской ипотечной корпорации (РИК) снижены процентные ставки на все ипотечные продукты.

«Теперь у нас можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке от 10% годовых, а на приобретение недвижимости на вторичном рынке от 10,5% «, — говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что теперь можно перекредитовать ранее взятую ипотеку любого банка под ставку от 10, 5% годовых.

Кроме того, помимо стандартных ипотечных продуктов РИК предлагает и другие виды кредитования: ипотечный кредит с использованием материнского капитала, военная ипотека, а также кредит под залог недвижимости с использованием полученных средств на любые цели.


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