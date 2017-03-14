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14:53, 14 марта 2017 349

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла вторую часть информации за февраль 2017 года

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания раскрыла вторую часть информации за февраль 2017 года

ООО «РГМЭК» в соответствии с пп. г п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, по тарифным группам за февраль 2017 года, сообщает следующее:

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности потребителям, обслуживаемым ООО «РГМЭК» по тарифным группам за февраль 2017 года


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6 дней назад
«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой

«Дети выбрали профессию, глядя на нас с мужем». Интервью с работницей РНПК Марией Мироновой 1

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании трудятся женщины, которые и с работой своей прекрасно справляются, и украшают коллектив завода.

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