Рязанка обокрала 89-летнего пенсионера в Ярославской области. Видео

31-летняя жительницу Рязанской области задержали по подозрению в краже денег и ювелирных украшений у 89-летнего пенсионера, сообщил
В полицию в Пошехонском районе поступило заявление о том, что у ярославского пенсионера похитили деньги и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.
Стражи порядка выяснили, что 89-летний пенсионер находился в квартире один, его родственники уехали в магазин, входная дверь при этом осталась не заперта. В это время к нему пришли три неизвестные женщины и обокрали мужчину.
Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых, ими оказались жительницы Рязанской области. Полицейские установили причастность к краже одной из женщин. Рязанку арестовали.
В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемую на причастность к другим подобным преступлениям. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Фото с сайта МВД