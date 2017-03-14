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11:22, 14 марта 2017 286
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Рязанка обокрала 89-летнего пенсионера в Ярославской области. Видео

Рязанка обокрала 89-летнего пенсионера в Ярославской области. Видео

31-летняя жительницу Рязанской области задержали по подозрению в краже денег и ювелирных украшений у 89-летнего пенсионера, сообщил сайт УМВД по Ярославской области.

В полицию в Пошехонском районе поступило заявление о том, что у ярославского пенсионера похитили деньги и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что 89-летний пенсионер находился в квартире один, его родственники уехали в магазин, входная дверь при этом осталась не заперта. В это время к нему пришли три неизвестные женщины и обокрали мужчину.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых, ими оказались жительницы Рязанской области. Полицейские установили причастность к краже одной из женщин. Рязанку арестовали.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемую на причастность к другим подобным преступлениям. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта МВД


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