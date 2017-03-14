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14:43, 14 марта 2017 579
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Рязанец во время ссоры убил приятеля ножом

Рязанец во время ссоры убил приятеля ножом

Рязанец убил приятеля в своей квартире из-за возникшего между друзьями конфликта. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Труп обнаружили в понедельник, 13 марта, в одном из домов на Касимовском шоссе. Как выяснили следователи, хозяин квартиры убил приятеля во время распития спиртного. Между друзьями возникла ссора. Один из молодых людей нанес приятелю несколько ударов ножом, от чего тот скончался.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.


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