Водитель «Джипа» отказался от освидетельствования и пытался запугать автоинспекторов своими связями

Водитель автомобиля Jeep отказался от освидетельствования и пытался запугать автоинспекторов своими связями. Об этом
Инцидент произошел вечером в понедельник, 13 марта на площади Димитрова. Автоинспекторы остановили автомобиль Jeep, за рулем которого находился мужчина с признаками опьянения. 49-летний водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Он пытался запугать инспекторов ГИБДД своими знакомствами.
Рязанца отстранили от управления транспортным средством и составили административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 18 до 24 месяцев.
Отмечается, что с начала года в Рязанской области составили 64 административных материала за отказ от медицинского освидетельствования.