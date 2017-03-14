Они играют на стиральной доске, казу и банджо. Рязанцев пригласили послушать петербургское трио Spb-RAMBLERS

В пятницу, 17 марта, в кафе «Фонтан» выступит петербургское трио
Гостей ждет оригинальный состав инструментов: стиральная доска, банджо, казу, из привычных — только, гитара и контрабас.
Группа испонит песни из репертуара: Билли Холидэй, Бесси Смит, Луи Армстронга, Фэтса Уоллера, Джанго Рейнхарда, The Mills Brothers, Мерлин Монро и многих других звезд той эпохи.
Звучание — камерное. Состав укомплектован настоящими энтузиастами, для которых музыка — дело всей жизни:
- Борис Шульман — банджо, стиральная доска, вокал;
- Святослав Лобанов — гитара, вокал;
- Андрей Воеводский — контрабас, вокал, казу.
Начало концерта — в 20:00. Места на концерт можно забронировать