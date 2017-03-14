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12:12, 14 марта 2017 113
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Они играют на стиральной доске, казу и банджо. Рязанцев пригласили послушать петербургское трио Spb-RAMBLERS

Они играют на стиральной доске, казу и банджо. Рязанцев пригласили послушать петербургское трио Spb-RAMBLERS

В пятницу, 17 марта, в кафе «Фонтан» выступит петербургское трио Spb-RAMBLERS.

Гостей ждет оригинальный состав инструментов: стиральная доска, банджо, казу, из привычных — только, гитара и контрабас.

Группа испонит песни из репертуара: Билли Холидэй, Бесси Смит, Луи Армстронга, Фэтса Уоллера, Джанго Рейнхарда, The Mills Brothers, Мерлин Монро и многих других звезд той эпохи.

Звучание — камерное. Состав укомплектован настоящими энтузиастами, для которых музыка — дело всей жизни:

  • Борис Шульман — банджо, стиральная доска, вокал;
  • Святослав Лобанов — гитара, вокал;
  • Андрей Воеводский — контрабас, вокал, казу.

Начало концерта — в 20:00. Места на концерт можно забронировать на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12:00 до 22:00).


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