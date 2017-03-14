За последние дни российский рубль продемонстрировал устойчивость: котировки в паре USD/RUR выросли на 1,3 рубля с 58,2 до 59,5 рубля. Евро вырос на мировых рынках, в том числе и по отношению к американской валюте, пишет « Российская газета ».

Нефть марки Brent упала в цене с 8 по 10 марта более чем на 7 долларов, почти до стратегической отметки в 50 долларов за баррель.

На международном валютном рынке Forex доллар укрепляется перед заседанием ФРС, он может вырасти до 60,5-61,5 рубля, тогда как предел укрепления евро, вероятно, составит 65 или даже 66 рублей.

К концу недели и началу следующей прогнозируют укрепление рубля, российская валюта может вернуться к уровням 58-59 рублей за доллар, а курс евро будет соответствующим с учетом волатильных колебаний в паре EUR/USD после выборов в Голландии.

Прогнозы на дальнейшее укрепление рубля будут поддержаны в случае возврата нефтяных цен в район 55 долларов за баррель по марке Brent.

По прогнозам IEA на этот год, добыча в США не вырастет более чем на 300-500 тысяч баррелей, что существенно меньше снижения на 1,8 миллиона баррелей по Венским договоренностям. Эксперты прогнозируют, что американская валюта не среагирует слишком бурным ростом на подъем ставки ФРС, нефтяные спекулянты используют снизившиеся цены нефти для новой игры на повышение с целями 55-58 долларов за баррель, стремясь загнать цены на уровни, которые уже закрепились в январе и феврале.