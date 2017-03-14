Росавтодор проверит состояние «перезимовавших» дорог в Рязани

После зимы Росавтодор проверит состояние дорог в Рязани, которые в прошлом году отремонтировали за счет системы «Платон». Об этом сообщается на
Эксперты оценят состояние и качество более одной тысячи километров дорог в 40 городах и регионах страны.
Кроме Рязани, проверки пройдут в республиках Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Удмуртия, Пермском крае, Еврейской АО, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Кировской, Костромской, Омской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Челябинской областях, а также улично-дорожной сети Петрозаводска, Сыктывкара, Перми, Архангельска, Владимира, Волгограда, Вологды, Калуги, Кирова, Омска, Орла, Ростова-на-Дону, Самары, Тольятти, Саратова, Челябинска, Екатеринбурга, Твери и Бологое.
«Призываем автомобилистов, ассоциации, общественность помогать в этом вопросе, сообщать нам о тех участках дорог, на которых после зимы появились проблемы. Исполнители работ, региональные правительства несут ответственность за качество ремонта. Где это потребуется, подрядчики за свой счет повторно уложат новое дорожное покрытие», — заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.
Росавтодор подчеркнул, что в 2016 году регионы получили 22,9 миллиарда рублей на ремонт дорог и мостов. Эту сумма собрали путем покилометровой оплаты грузоперевозчиками своих передвижений по федеральным трассам в счет возмещения наносимого грузовиками-тяжеловесами вреда дорожному покрытию. Средства собраны в бюджет неналоговым способом — каждый предприниматель внес свою лепту по принципу «пользователь платит»: чем больше ездил, тем больший ущерб компенсировал.