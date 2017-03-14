Прио-Внешторгбанк запустил новую программу «Ипотека на новостройку 10,9 процентов»

С начала марта в Прио-Внешторгбанке действует новая программа «Ипотека на новостройку 10,9%". Теперь приобрести квартиру в строящемся (в том числе по договору уступки) или уже сданном многоквартирном доме можно по привлекательной ставке — от 10,9% годовых, сообщила пресс-служба банка.
Оформить ипотеку по данной программе можно на срок до 20 лет. В качестве первоначального взноса или для погашения кредита можно воспользоваться средствами материнского капитала.
Заемщику не требуется страховать свою жизнь и трудоспособность, а сам кредит можно погасить досрочно без штрафов и санкций.
Срок действия программы «Ипотека на новостройку 10,9%" ограничен. Рязанцы, желающие стать владельцами новой квартиры, смогут воспользоваться специальными условиями кредитования до 31 мая 2017 года.
Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на