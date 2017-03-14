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10:24, 14 марта 2017 182
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При пожаре в Рязанском районе пострадал 56-летний мужчина

При пожаре в Рязанском районе пострадал 56-летний мужчина

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

При пожаре в Шевердиновке Рязанского района пострадал 56-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Мужчина получил ожоги рук и головы, с травмами его доставили в ОКБ.

Напомним, пожал произошел ночью во вторник, 14 марта.


© RZN.info

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