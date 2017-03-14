При пожаре в Рязанском районе пострадал 56-летний мужчина

При пожаре в Шевердиновке Рязанского района пострадал 56-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Мужчина получил ожоги рук и головы, с травмами его доставили в ОКБ.
Напомним, пожал
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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
При пожаре в Шевердиновке Рязанского района пострадал 56-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Мужчина получил ожоги рук и головы, с травмами его доставили в ОКБ.
Напомним, пожал
© RZN.info
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