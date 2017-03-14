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9:45, 14 марта 2017 26
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Обновленный Skoda Rapid появится в России летом этого года

Обновленный Skoda Rapid появится в России летом этого года

В рамках Женевского автомобильного салона известная чешская компания Skoda представила общественности свою обновленную модель Rapid, российские продажи которой стартуют уже летом этого года. Чешский автомобиль концерн Skoda уже объявил о старте продаж новинки Rapid на отечественном рынке, пиешт «Российская газета».

Модель в сравнении с предшественником окажется дороже. При этом пока о стоимости и комплектациях информация не раскрывается. Обновленный автомобиль получил измененную внешность, где появился новый дизайн передней и задней части.


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