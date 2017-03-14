Обновленный Skoda Rapid появится в России летом этого года

В рамках Женевского автомобильного салона известная чешская компания Skoda представила общественности свою обновленную модель Rapid, российские продажи которой стартуют уже летом этого года. Чешский автомобиль концерн Skoda уже объявил о старте продаж новинки Rapid на отечественном рынке, пиешт «
Модель в сравнении с предшественником окажется дороже. При этом пока о стоимости и комплектациях информация не раскрывается. Обновленный автомобиль получил измененную внешность, где появился новый дизайн передней и задней части.