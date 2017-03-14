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16:57, 14 марта 2017 89
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На ремонт районных домов культуры в Рязанской области выделят более 34,5 млн рублей

На ремонт районных домов культуры в Рязанской области выделят более 34,5 млн рублей

Фото: Pixabay.com

На ремонт районных домов культуры в Рязанской области выделят более 34,5 млн рублей. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил сайт правительства региона.

Деньги на ремонт зданий районных домов культуры и поддержку талантливой молодежи выделили из федерального и областного бюджетов.

На укрепление материально-технической базы муниципальных театров Скопинского, Касимовского и Кораблинского районов из федерального бюджета поступило 7 млн 810 тысяч рублей.

«Уверен, что поддержка, которая оказывается сегодня развитию этой сферы, позволит создать необходимые условия и возможности, чтобы люди, живущие в муниципальных образованиях, могли реализовать свои культурные потребности», — отметил врио губернатора Николай Любимов.


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