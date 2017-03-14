Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы. Запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года исключили, пишет
При этом в разделе «Основные целевые ориентиры» положение о защите от табака родившихся после 2015 года осталось, но лишь в декларативной форме: «обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года) на протяжении всей их жизни будет невозможен».
Кроме того, исключили конкретные ставки акцизов на сигареты. Также в документе подняли вопрос о размере налога на розничную торговлю обычными и электронными сигаретами.
В ближайшее время Минздрав разошлет новую версию документа в ведомства для нового согласования.