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8:29, 14 марта 2017 292
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Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции — СМИ

Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции — СМИ

Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы. Запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года исключили, пишет газета «Известия» со ссылкой на источников, знакомых с документом.

При этом в разделе «Основные целевые ориентиры» положение о защите от табака родившихся после 2015 года осталось, но лишь в декларативной форме: «обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года) на протяжении всей их жизни будет невозможен».

Кроме того, исключили конкретные ставки акцизов на сигареты. Также в документе подняли вопрос о размере налога на розничную торговлю обычными и электронными сигаретами.

В ближайшее время Минздрав разошлет новую версию документа в ведомства для нового согласования.


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