Домашний Wi-Fi от «Дом.ru» стал доступнее

Телеком-оператор «Дом.ru» снизил стоимость двухдиапазанного роутера. Клиенты оператора могут приобрести его по цене, выгодной для устройств такого класса — 2 400 рублей. Роутер обеспечивает стабильное Wi-Fi подключение на высокой скорости (до 90 Мбит/c в диапазоне 5 ГГц) для нескольких устройств одновременно, отметили в пресс-релизе компании.

«Роутер работает в двух диапазонах частот — 2,4 и 5 ГГц. Высокая загруженность диапазона 2,4 ГГц, который чаще всего используется для передачи информации по Wi-Fi, может снижать производительность стандартных роутеров. Работа на свободной частоте пять ГГц дает возможность выходить в интернет на более высокой скорости и обеспечивает стабильность подключения», — говорится в сообщении.

Также в «Дом.ru» отметили, что используя двухдиапазонный роутер, клиент может распределить домашние гаджеты по двум Wi-Fi подключениям. Для онлайн-игр или просмотра онлайн-видео оптимально подключить устройство на 5 ГГц, а для интернет-серфинга подойдет стандартный Wi-Fi диапазон 2,4 ГГц. Если он загружен, устройство можно переключить на 5 ГГц.

Роутер настраивается и управляется с помощью уже установленного ПО, которое позволяет провайдеру удаленно проверять работу оборудования и устранять возможные неполадки. Роутер имеет USB-порт, поддерживает IPv6, стандарты 802.11 a/b/g/n, что позволяет подключать к Wi-Fi как современные устройства, так и гаджеты предыдущих поколений.

«Половина клиентов „Дом.ru“ выходят в интернет с 2 и более устройств. Если таких устройств в квартире более 3, рекомендуем использовать двухдиапазонный роутер. Спрос на них растет как в мире, так и в России, и мы рады сделать это инновационное устройство более доступным», — рассказал директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

Роутеры производятся в оригинальном фирменном дизайне по заказу «Дом.ru» компанией Sercomm — производителем оборудования, деловая сеть которого охватывает рынки Северной Америки, Европы, Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона.