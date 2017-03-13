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14:32, 13 марта 2017 562
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Во вторник на двух рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник на двух рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник, 14 марта, на двух рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Воды не будет с 9:00до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Новаторов, дом №4, дом №6, дом №8, дом №10, дом №12;
  • улица Крупской, дом №16 корпус 1.

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От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

От русского ампира к итальянской классике. Выбираем подарок к 8 марта в салоне штор «Ла Телла»

Салон штор «Ла Телла» на Первомайском проспекте больше похож на шоу-рум художника.

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