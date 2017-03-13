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16:13, 13 марта 2017 247
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В среду и четверг в поселке Семчино не будет электричества

В среду и четверг в поселке Семчино не будет электричества

Фото: Pixabay.com

В среду и четверг, 15 и 16 марта, в поселке Семчино не будет электричества. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

С 9:30 до 15:30 света не будет по следующим адресам:

  • улица Свободы, дома с №1 по №140;
  • улица Семчин Лоск, дом №5, дом №8, дома с №3 по №58;
  • улица Дачная, дома с №1 по №47;
  • улица Советская, дома с №1 по №63, дома с №46 по №60;
  • улица Дорожная, дома с №1 по №24а;
  • улица Хрюкина, дома с №1 по №41, дома с №10 по №40а;
  • улица Интернациональная, дом №5д;
  • улица Колхозная, дома с №23 по №53а;
  • улица 1-ого Мая, дома с №1 по №77;
  • улица Сенной переулок, дома с №2 по №12;
  • улица Луговая, дома с №1 по №48;
  • улица Трехреченская, дома с №1 по №83;
  • улица Озерный проезд, дом №46, дом №50;
  • улица 1-ый Озерный переулок, дом №2, дом № 8, дом №9;
  • улица 2-ой Озерный переулок, дом №1, дом №17;
  • улица 3-ий Озерный переулок, дома с №2 по №24;
  • улица 4-ый Озерный переулок, дома с №15 по №32;
  • улица 5-ый Озерный переулок, дома с №10 по №42.

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