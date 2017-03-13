В Рязани студенты-медики прооперировали мини-пига. Фото

В Рязани студенты-медики прооперировали мини-пига. Операции прошли в рамках третьего этапа Всероссийских лапароскопических игр в субботу, 11 марта, сообщает
В финал попали три команды. Хирургические бригады из РязГМУ, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого выполнили конкурсное задание в учебной операционной WetLab. Они провели несколько операций: аппедэктомию на маточной трубе, ушивание перфорации тонкой кишки Z-образным швом, интракорпоральный анастомоз, ушивание троакарной раны. На работу им отвели час.
«Набор сегодняшних заданий — это то, без чего в лапарскопии стартовать нельзя. Если человек может сделать их на животном, это залог успешной работы в будущем, — отметил председатель жюри этапа WetLab, профессор Дмитрий Хубезов. — Важно, чтобы специалист не просто имел набор теоретических знаний, но и умел показать их на практике. У этих ребят навыки доведены до совершенства. Это будущие лучшие хирурги».
Главный судья соревнований, главный хирург ЦФО, доктор медицинских наук Вячеслав Сажин также отметил высокий уровень подготовки команд. По его словам, многие практикующие хирурги не могут выполнить операции, которые провели студенты.
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