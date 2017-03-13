В Рязани сняли с продажи нечипированные шубы общей стоимостью в полмиллиона рублей

В Рязани сняли с продажи шубы, у которых отсутствовала специальная маркировка товаров. Об этом сообщила
По Рязанской области провели 12 проверок продавцов меховых изделий в торговых предприятиях города. В результате возбудили четыре уголовных дела об административном правонарушении, а также оштрафовали нарушителей на сумму 15 тысяч рублей.
Всего с продажи сняли 16 шуб на сумму 509 тысяч рублей.
Одно дело по продаже семи меховых изделий на сумму 138 тысяч рублей передали в суд.
Работа по выявлению немаркированной продукции продолжается.