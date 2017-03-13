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7:56, 13 марта 2017 822
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В Рязани сгорела машина

В Рязани сгорела машина

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 12 марта, в Рязани сгорел легковой автомобиль. О пожаре стало известно в 20:26, сообщает сайт регионального ГУ МЧС.

Огонь тушили четверо спасателей на одной пожарной машине. Никто не пострадал.

Причину пожара и ущерб выясняют.


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