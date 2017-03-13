В Рязани сгорела машина

В воскресенье, 12 марта, в Рязани сгорел легковой автомобиль. О пожаре стало известно в 20:26,
Огонь тушили четверо спасателей на одной пожарной машине. Никто не пострадал.
Причину пожара и ущерб выясняют.
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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 12 марта, в Рязани сгорел легковой автомобиль. О пожаре стало известно в 20:26,
Огонь тушили четверо спасателей на одной пожарной машине. Никто не пострадал.
Причину пожара и ущерб выясняют.
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