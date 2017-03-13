В России выпустили первую партию отечественных смартфонов

В России выпустили первую партию смартфонов отечественного производства. На гаджетах под названием INOI установлена также российская операционная система Sailfish Mobile OS Rus, пишет «
Всего выпустили 500 смартфонов. Эти устройства вошли в первую партию предзаказа, который сделало государство. Смартфоны, при разработке которых особое внимание уделялось безопасности данных, получат госслужащие.
Отмечается, что для INOI была разработана своя операционная система. Беспокойство разработчиков вызывал тот факт, что сегодня 94% российских пользователей гаджетов работают с Android и iOS.
Создатели первого российского смартфона рассчитывают, что их программы по защите персональных данных помогут завоевать доверие пользователей.