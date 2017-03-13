В России отзовут более 43 тысяч автомобилей Skoda. Причина этого — высокое давление в гидросистемах, передает
ООО «Фольксваген Груп Рус» отзовет из России 43 151 автомобиль Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti и Rapid, проданных с 2012 по 2016 год.
«Причиной отзыва автомобилей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid с 7-ступенчатой коробкой передач DSG стало возможное повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы», — сообщили в Росстандарте.
На попавших под отзыв автомобилях обновят программное обеспечение блока управления коробки передач. Все работы для владельцев машин проведут бесплатно.