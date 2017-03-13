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14:54, 13 марта 2017 267
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В России отзовут более 43 тысяч автомобилей Skoda

В России отзовут более 43 тысяч автомобилей Skoda

Фото: Pixabay.com

В России отзовут более 43 тысяч автомобилей Skoda. Причина этого — высокое давление в гидросистемах, передает ТАСС.

ООО «Фольксваген Груп Рус» отзовет из России 43 151 автомобиль Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti и Rapid, проданных с 2012 по 2016 год.

«Причиной отзыва автомобилей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid с 7-ступенчатой коробкой передач DSG стало возможное повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы», — сообщили в Росстандарте.

На попавших под отзыв автомобилях обновят программное обеспечение блока управления коробки передач. Все работы для владельцев машин проведут бесплатно.


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