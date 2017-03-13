В Горроще «Форд» столкнулся с маршруткой

В Горроще на улице Дзержинского Ford столкнулся с маршруткой. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
По словам автора поста, авария произошла в 14:54.
Официальной информации о происшествии пока нет.
Фото из соцсети
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В Горроще на улице Дзержинского Ford столкнулся с маршруткой. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
По словам автора поста, авария произошла в 14:54.
Официальной информации о происшествии пока нет.
Фото из соцсети
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