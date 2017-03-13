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18:12, 13 марта 2017 103
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В Пятигорске отец и сын продали поддельные овсяные хлопья на 67 млн рублей

В Пятигорске отец и сын продали поддельные овсяные хлопья на 67 млн рублей

Фото: Pixabay.com

В Пятигорске отец и сын продали поддельные овсяные хлопья на 67 млн рублей. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает ТАСС.

66-летний и 39-летний мужчины в ноябре 2016 года в своем домовладении организовали незаконное производство и реализацию овсяных хлопьев «Ясно солнышко». Они не договорились с правообладателем и причинили ПАО «Петербургский мельничный комбинат» ущерб на сумму более 67 млн рублей.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное использование товарного знака».

Следователи должны установить, как технологически было налажено производство фальсификата, а также уточнить каналы сбыта подпольной продукции и сумму причиненного ущерба.


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