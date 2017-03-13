В Пятигорске отец и сын продали поддельные овсяные хлопья на 67 млн рублей. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает
66-летний и 39-летний мужчины в ноябре 2016 года в своем домовладении организовали незаконное производство и реализацию овсяных хлопьев «Ясно солнышко». Они не договорились с правообладателем и причинили ПАО «Петербургский мельничный комбинат» ущерб на сумму более 67 млн рублей.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное использование товарного знака».
Следователи должны установить, как технологически было налажено производство фальсификата, а также уточнить каналы сбыта подпольной продукции и сумму причиненного ущерба.