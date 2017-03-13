В Китае создали самый большой в мире радиотелескоп для туристов

Китайские ученые создали самый большой в мире радиотелескоп, который открыт для бесплатного посещения туристами. В день научный центр FAST может принять около 2000 посетителей, передает «
Радиотелескоп расположен в горах провинции Гуйчжоу на юго-западе Поднебесной. Строительство единственного в своем роде сооружения продолжалось пять лет.
Диаметр телескопа составляет около 500 метров. На возведение конструкции было потрачено около 180 миллионов долларов. Экскурсия к телескопу будет бесплатной. Единственным, за что прийдется заплатить посетителям, будет поездка на специальном транспорте и посещение музея.
Стоимость выйдет около семи долларов. Такого рода телескоп очень чувствителен к радиоволнам, по этому всех желающих при входе на территорию радиусом в пять километров, обязуют к сдаче телефонов, фотоаппаратов и всех электронных предметов. На территории присутствует стационарные телефоны где туристы могут позвонить, но только на местные номера.
Сама идея возникновения радиотелескопа возникла еще в 1994 году.