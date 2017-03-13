В Чечне няню заподозрили в избиении малолетней воспитанницы. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «
В отношении 40-летней жительницы Наурского района завели уголовное дело. По данным следствия, она неоднократно била полуторагодовалую девочку по голове и телу. На вопросы матери о причине синяков женщина отвечала, что ребенок упал или ударился.
Няня оказывала платные услуги у себя на дому.
«После того, как в очередной раз, забирая дочь от няни, женщина увидела синяки на теле ребенка, было проведено медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что ребенку были нанесены побои», — отметили в СУСК РФ по региону.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Тяжесть причиненного девочке вреда узнают по результатам судебно-медицинской экспертизы.