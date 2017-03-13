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17:02, 13 марта 2017 692
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Рязанский суши-ресторан «Хан» уличили в продаже алкоголя через сайт

Рязанский суши-ресторан «Хан» уличили в продаже алкоголя через сайт

Фото: Pixabay.com

В Рязани заблокируют сайт суши-ресторана «Хан». Его уличили в продаже алкогольной продукции (пива) через сайт. Об этом говорится в пресс-релизе Железнодорожного районного суда.

На сайте суши-ресторана «Хан» описаны способы покупки алкоголя дистанционным способом, в том числе после 22 часов с возможностью круглосуточной доставки. При этом продажа алкогольной продукции дистанционным способом в России запрещена: продавец не может убедиться в достижении покупателем совершеннолетия.

Суд пришел к выводу, что размещенная на сайте суши-ресторана информация нарушает запреты, установленные федеральным законодательством для розничной продажи алкогольной продукции.

После вступления решения в законную силу его направят в управление Роскомнадзора по Рязанской области.


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