Рязанский суши-ресторан «Хан» уличили в продаже алкоголя через сайт

В Рязани заблокируют сайт суши-ресторана «Хан». Его уличили в продаже алкогольной продукции (пива) через сайт. Об этом говорится в пресс-релизе Железнодорожного районного суда.
На сайте суши-ресторана «Хан» описаны способы покупки алкоголя дистанционным способом, в том числе после 22 часов с возможностью круглосуточной доставки. При этом продажа алкогольной продукции дистанционным способом в России запрещена: продавец не может убедиться в достижении покупателем совершеннолетия.
Суд пришел к выводу, что размещенная на сайте суши-ресторана информация нарушает запреты, установленные федеральным законодательством для розничной продажи алкогольной продукции.
После вступления решения в законную силу его направят в управление Роскомнадзора по Рязанской области.