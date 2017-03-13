Рязанец заплатит штраф за заросшие земельные участки в Сапожковском районе. Об этом в понедельник, 13 марта,
Участки общей площадью 25,4 га неподалеку от деревни Березники заросли травой. На 50% территории образовались кочки.
Специалисты выяснили, что земельные участки не использовались для сельскохозяйственных работ более трех лет.
Собственника признали виновным в административном правонарушении по части 2 ст. 8.7. КоАП РФ. Ему выдали предписание об устранении нарушений, а также назначили штраф в размере десяти тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу.