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13:33, 13 марта 2017 170
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Рязанец заплатит штраф за заросшие земельные участки в Сапожковском районе

Рязанец заплатит штраф за заросшие земельные участки в Сапожковском районе

Фото: Pixabay.com

Рязанец заплатит штраф за заросшие земельные участки в Сапожковском районе. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Участки общей площадью 25,4 га неподалеку от деревни Березники заросли травой. На 50% территории образовались кочки.

Специалисты выяснили, что земельные участки не использовались для сельскохозяйственных работ более трех лет.

Собственника признали виновным в административном правонарушении по части 2 ст. 8.7. КоАП РФ. Ему выдали предписание об устранении нарушений, а также назначили штраф в размере десяти тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.


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