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15:40, 13 марта 2017 398
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Рязанцы проголосовали против переноса конечной автобуса №15 в Борки

Рязанцы проголосовали против переноса конечной автобуса №15 в Борки

Рязанцы проголосовали против переноса конченой остановки автобуса №15. Опрос на сайте городской администрации завершился в понедельник, 13 марта.

В голосовании приняли участие 10 560 человек. 72,41% выступили против изменений. Напомним, власти предлагали сделать конечной остановку у гипермаркета «Лента» в Борках. Сейчас автобус ходит до ТЦ «Круиз».


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