Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Новосибирске девушки

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 17-летней Екатерины Олеговны Воропаевой. Об этом сообщила
В августе 2016 года девушка ушла из дома в рабочем поселке Тальменка Алтайского края и до сегодняшнего дня не вернулась.
В последний раз ее видели в Новосибирске у кафе «Улыбка» (стоянка дальнобойщиков). Она может передвигаться по регионам России с дальнобойщиками.
Приметы: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 сантиметров, волосы темные длиной до плеч, глаза голубые.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о судьбе или местонахождении пропавшей, попросили сообщить информацию по телефонам: 8 (383)237-27-00,