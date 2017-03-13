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12:43, 13 марта 2017 222
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Рязанцам рассказали о расписании весенних акций по раздельному сбору мусора

Рязанцам рассказали о расписании весенних акций по раздельному сбору мусора

Рязанцам рассказали о расписании весенних акций по раздельному сбору мусора. График появился на сайте Экологического рязанского альянса.

Акции будут проводить по субботам:

  • 18 марта — акция по раздельному сбору на Московском;
  • 25 марта — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне;
  • 1 апреля — акция по раздельному сбору у «Барса на Есенина»;
  • 8 апреля — акция по раздельному сбору в Роще;
  • 15 апреля — акция по раздельному сбору на Московском;
  • 22 апреля — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне;
  • 29 апреля — выходной;
  • 6 мая — акция по раздельному сбору у «Барса на Есенина»;
  • 13 мая — акция по раздельному сбору в Роще;
  • 20 мая — акция по раздельному сбору на Московском;
  • 27 мая — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне.

Подробную информацию об акциях можно получить в группе «Раздельный сбор в Рязани».

Фото из группы ЭРА «ВКонтакте»


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