Рязанцам рассказали о расписании весенних акций по раздельному сбору мусора. График появился на
Акции будут проводить по субботам:
- 18 марта — акция по раздельному сбору на Московском;
- 25 марта — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне;
- 1 апреля — акция по раздельному сбору у «Барса на Есенина»;
- 8 апреля — акция по раздельному сбору в Роще;
- 15 апреля — акция по раздельному сбору на Московском;
- 22 апреля — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне;
- 29 апреля — выходной;
- 6 мая — акция по раздельному сбору у «Барса на Есенина»;
- 13 мая — акция по раздельному сбору в Роще;
- 20 мая — акция по раздельному сбору на Московском;
- 27 мая — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне.
Подробную информацию об акциях можно получить в
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