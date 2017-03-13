Россиянам «замедлят» доступ к Google. Об этом пишет газета «
По данным источника издания, власти нашли способ, как заставить иностранные интернет-компании выполнять решения российских судов и государственных органов. Для давления на компании предлагают «замедлять» российским пользователям доступ на сайты-нарушители.
Среди разработчиков этих норм есть Федеральная антимонопольная служба. ФАС за полтора года не смогла принудить американских и ирландских юрлиц Google к исполнению своих предписаний и выплате штрафов. Российское юрлицо Google к этому делу не имеет отношения.
Источник «Ведомостей» заявил, что проект находится на финальной стадии согласования. Вероятность того, что в законе появятся поправки, довольно велика. Корректировок ждут уже этой весной.