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15:14, 13 марта 2017 149
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Россиянам «замедлят» доступ к Google

Россиянам «замедлят» доступ к Google

Фото: Pixabay.com

Россиянам «замедлят» доступ к Google. Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным источника издания, власти нашли способ, как заставить иностранные интернет-компании выполнять решения российских судов и государственных органов. Для давления на компании предлагают «замедлять» российским пользователям доступ на сайты-нарушители.

Среди разработчиков этих норм есть Федеральная антимонопольная служба. ФАС за полтора года не смогла принудить американских и ирландских юрлиц Google к исполнению своих предписаний и выплате штрафов. Российское юрлицо Google к этому делу не имеет отношения.

Источник «Ведомостей» заявил, что проект находится на финальной стадии согласования. Вероятность того, что в законе появятся поправки, довольно велика. Корректировок ждут уже этой весной.


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