Россия досрочно ликвидирует химоружие

Россия досрочно ликвидирует химическое оружие. Об этом в понедельник, 13 марта, доложил Владимиру Путину полномочный представитель главы государства в Приволжском федеральном округе, глава госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич, передает
Международные обязательства предписывают России ликвидировать химоружие до 31 декабря 2018 года.
«Если мы будем двигаться такими же темпами, если не будет никаких технологических сдвижек, то и финансово, и технологически, и кадрово, возможно, мы сумеем эту работу завершить в текущем году», — отметил Бабич.