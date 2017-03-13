Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:33, 13 марта 2017 198
 0    0

Россия досрочно ликвидирует химоружие

Россия досрочно ликвидирует химоружие

Фото: Pixabay.com

Россия досрочно ликвидирует химическое оружие. Об этом в понедельник, 13 марта, доложил Владимиру Путину полномочный представитель главы государства в Приволжском федеральном округе, глава госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич, передает ТАСС.

Международные обязательства предписывают России ликвидировать химоружие до 31 декабря 2018 года.

«Если мы будем двигаться такими же темпами, если не будет никаких технологических сдвижек, то и финансово, и технологически, и кадрово, возможно, мы сумеем эту работу завершить в текущем году», — отметил Бабич.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
14:33, 13 марта 2017
Россия досрочно ликвидирует химоружие
14:33, 13 марта 2017
Украина пригрозила не пустить Юлию Самойлову на «Евровидение»
12:51, 13 марта 2017
Дополнительные выборы в Шиловский райсовет выиграл лесник-единоросс
11:37, 13 марта 2017
Бывший зампред рязанского правительства на первом судебном заседании улыбался. Фото
8:28, 13 марта 2017
В понедельник начнется суд над бывшим зампредом правительства Андреевым
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

За стопроцентный результат. Как подготовиться к отличной сдаче ЕГЭ

Первый вопрос, который задают себе родители и школьники с приближением ЕГЭ «На что может рассчитывать ученик, если готовится к госэкзаменам самостоятельно?».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 50 790
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 40 316
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:59, 7 марта 2017 34 907
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 22 828
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
17:09, 2 марта 2017 14 575
Любимов впервые встретился с главами рязанских районов. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум