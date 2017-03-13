Около 650 рейсов отменены из-за забастовок в аэропортах Берлина

Уже с пятницы, 10 марта, наземный персонал берлинских аэропортов Tegel и Schönefeld планировал прекратить свою трудовую деятельность в связи с протестными настроениями. Реальная забастовка началась утром 13 марта, передает «
За проведение забастовки тайно проголосовало 99% сотрудников. В общей сложности около 650 рейсов были задержаны или отменены. По данным оператора Berlin Airport, в Tegel отменены 450 рейсов, в Schönefeld — 200.
В течение года профсоюз Ver. di требовал увеличить почасовую оплату сотрудникам наземного персонала на 1 евро/час. Сейчас они получают 11 евро/час.
Руководство аэропортов выступило с предложением, которое было отвергнуто профсоюзом в связи с его недоработкой. Забастовка продлится до утра 14 марта.